Джермалл Чарло показал актуальную форму за месяц до боя с Монтиелем
Джермалл Чарло: «Очень хочу встретиться с Головкиным, и этот бой реален, лишь вопрос времени»
Чемпион WBC намерен объединить пояса в среднем дивизионе
17 мая 09:34
Джермалл Чарло / Фото - bloodyelbowЧемпион мира по версии WBC в среднем дивизионе (до 72.6 кг), американец Джермалл Чарло (31-0, 22 КО) дал понять, на что готов ради объединительного поединка с обладателем титула IBF Геннадием Головкиным (42-1-1, 41 КО).
Цитирует Чарло Boxingscene.
«Я голоден и хочу завоевать статус лучшего в мире. Драться с лучшими довольно нелегко, конечно же, я один из них, но заметно, что другие средневесы меня избегают. Моя команда уже связывалась с представителями Головкина, Канело, Андраде. Очень хочу встретиться с Головкиным, и этот бой реален, лишь вопрос времени. Если они хотят, я буду стороной «Б», соглашусь на большой ринг, приеду в его город. Я не буду диктовать условия. Готов драться с любым, кого мне дадут».
Напомним, Чарло продолжает подготовку к четвертой защите титула против мексиканца Хуана Монтиеля (22-4-2, 22 КО).
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