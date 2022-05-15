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Джермелл Чарло стал абсолютным чемпионом мира

Американец в реванше одержал победу над Брайаном Кастаньо
Бокс Профессиональный бокс
07:50
Джермелл Чарло стал абсолютным чемпионом мира
Фото: Showtime

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) на арене Dignity Health Sports Park завершился вечер бокса от промоутерской компании PBC, главным событием которого стал реванш чемпиона мира по версиям WBA, WBC и IBF в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-1-1, 19 KO) и обладателя титула WBO Брайана Кастаньо (17-1-2, 12 KO).

Чарло начал поединок намного увереннее Кастаньо. Американец не спешил отдавать аргентинцу центр ринга, орудовал джебом, не давал готовить атаки и даже несколько раз попробовал пробить по корпусу. Во втором раунде Джермелл несколько раз эффектно ответил на атаки Брайана.

В случае необходимости Чарло прятался в клинчах, запутывал соперника постоянными движениями, менял углы атак. А еще американец хорошо защищался корпусом. Тем не менее, прессинг Кастаньо начал приносить свои плоды. Бой выровнялся. Четвертый раунд завершился диким разменом. 

В седьмой трехминутке Чарло потряс Кастаньо левым контрхуком, но не решился пойти на добивание. Зато  у Джермелла получалось контролировать дистанцию, держать Брайана на джебе. Возможно, аргентинец взял небольшую паузу или же пропущенные удары начали сказываться. Кастаньо заработал еще агрессивнее в девятом раунде. Но был уже не столь эффективен, хотя и навязал сопернику бой.

В десятом раунде очередной левый контрхук завершился падением аргентинца. Кастаньо с огромным трудом поднялся на ноги, но вскоре вновь оказался на канвасе. В этот раз рефери принял решение остановить поединок.

Рене Тер Велде
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Брайан Кастаньо Джермелл Чарло

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