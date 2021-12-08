Джервонта Дэвис отказался от чемпионского пояса в первом полусреднем весе

Американец сконцентрируется на боях в легком весе





Джервонта Дэвис / Фото: Showtime

Регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (25-0, 24 KO) отказался от такого же пояса в первом полусреднем дивизионе. Об этом сообщила пресс-служба WBA.

«Джервонта Дэвис сообщил WBA, что сохранит только свой титул в легком весе. У Джервонты было пять дней после его боя, чтобы выбрать весовую категорию, и он решил остаться в легком весе. Если учесть решение Дэвиса, теперь Джош Тейлор – единственный чемпион организации в первом полусреднем весе. Это очередной шаг в реализации плана по сокращению количества чемпионских титулов».

Напомним, ранее Дэвис не без проблем защитил свой титул в легком весе в поединке против Исаака Круса.