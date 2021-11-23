Джервонта Дэвис: «Турман больше не заслуживает на упоминание»

«Танк» уверен, что о Ките болельщики уже забыли





Джервонта Дэвис / Фото: New York Post

Регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (25-0, 24 КО) заявил boxingnews24.com, что экс-чемпион мира в полусреднем весе Кит Турман (29-1, 22 КО) не интересует его как возможный соперник.



По словам Джервонты, Турман не дрался с лета 2019 года и был забыт болельщиками.

«Кто вообще знает кто такой Кит Турман? Этот парень много говорит, но ничего не делает. Он много говорит, но когда Кит дрался последний раз? С Мэнни Пакьяо? Когда это было? Если говорить о боксе, то старый. Брось, братан. Тебе нужно оставаться активным и только поэтому Турман больше не заслуживает на упоминание. Появилось новое поколение боксеров, и мне нужно о них позаботиться. Мне необходимо включить их в список жертв и следить за ними. Никого не волнует Кит Турман. Твое время прошло».

Напомним, Дэвис ранее заявил о нежелании боксировать с Теофимо Лопесом.