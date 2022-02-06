Джесси Родригес – новый чемпион мира

Американцу удалось справиться с Куадрасом

В Финиксе (США) в поединке за вакантный пояс чемпиона мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе опытный мексиканец Карлос Куадрас (39-5-1, 27 KO) проиграл проспекту Джесси Родригесу (15-0, 10 KO).



Куадрас был конкурентным соперником в начале поединка, но в третьем раунде он оказался в нокдауне после правого апперкота. Родригес сразу же поднял свой темп, но нокаутировать оппонента не смог.

После экватора боя Родригес очень часто устраивал размены на ближней дистанции, что немного выравнивало шансы Куадраса.

После восьмого раунда Родригес снова увеличил свой темп и заставил оппонента выживать. По итогу боя, судьи отдали победу Родригесу: 117:110, 117:110 и 115:112.