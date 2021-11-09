Джейк Пол: «Мне в бою с Фьюри будет проще, чем с Вудли»
Джейк Пол cообщил, когда проведет поединок с Макгрегором
Известный видеоблогер намерен проверить экс-чемпиона UFC
21:23
Джейк Пол / Фото - standard.co.ukПопулярный американский видеоблогер Джейк Пол (4-0, 3 КО, Бокс) высказался о возможном противостоянии с экс-чемпионом UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором (22-6, ММА).
Цитирует Пола talksport.com.
«Бой с Конором очень реален. Думаю, он состоится в ближайшие 1,5-2 года. Он имеет финансовый смысл. У меня нет сообщений для Конора. Сейчас я ему нужен больше, чем он мне. Он чертов неудачник, пьяный ублюдок, делает все это безумное дерьмо. У этого парня беспорядок в жизни, поэтому, как я уже сказал, я ему нужен больше, чем он мне».
Напомним, Пол свой следующий поединок проведет с Томми Фьюри (7-0, 4 КО) 18 декабря в Тампе (штат Флорида, США) на арене Amelie Arena.