Джейк Пол: «Если Канело захочет по-настоящему заработать, то он подерется со мной»

Джейк Пол / фото - ES

Блогер Джейк Пол, который провел уже 3 боя в профессиональном ринге намерен подраться против экс-чемпиона мира в 4-х весовых категориях Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО). В комментарии BJPenn американец заявил, что только за бой с ним Канело сможет получить самый большой гонорар.

В последних двух боях у него не было больших вызовов, для него это были легкие соперники, которые просто падали на задницу.

Мне нужно продолжать идти по тому пути, по которому я иду сейчас: получать опыт, драться с более жесткими мужиками в этом виде спорта, а также продолжать быть звездой платной трансляции.

В конце концов, это бизнес. Если Канело заметит это, захочет по-настоящему заработать, то он подерется со мной».