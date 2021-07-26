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Джейк Пол: «Если Канело захочет по-настоящему заработать, то он подерется со мной»

Блогер намерен встретиться с экс-чемпионом мира
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 22:37
Джейк Пол: «Если Канело захочет по-настоящему заработать, то он подерется со мной»
Джейк Пол / фото - ES

Блогер Джейк Пол, который провел уже 3 боя в профессиональном ринге намерен подраться против экс-чемпиона мира в 4-х весовых категориях Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО). В комментарии BJPenn американец заявил, что только за бой с ним Канело сможет получить самый большой гонорар.

«Канело – настоящий киллер в суперсреднем весе, но люди забывают, что мой естественный вес – это первый тяжелый дивизион. У нас большая разница в весе и росте.

В последних двух боях у него не было больших вызовов, для него это были легкие соперники, которые просто падали на задницу.

Мне нужно продолжать идти по тому пути, по которому я иду сейчас: получать опыт, драться с более жесткими мужиками в этом виде спорта, а также продолжать быть звездой платной трансляции.

В конце концов, это бизнес. Если Канело заметит это, захочет по-настоящему заработать, то он подерется со мной».

Следующий соперник Пола – экс-чемпион UFC. Проигравший 29 августа боксер должен будет сделать позорное тату.

Антон Кривенко
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Теги

Джейк Пол Сауль Альварес

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