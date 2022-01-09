Джейк Пол: «Мне не интересен Томми Фьюри. Я лучше подерусь с Тайсоном или отцом Джоном»
Джейк Пол готов встретиться с Чавесом-младшим
Блогер считает, что такой бой закроет рот его хейтерам
09 января 18:59
Джейк Пол / Фото: The Verge
Видеоблогер Джейк Пол (5-0, 4 КО) заявил, что ему интересен боксерский поединок с Хулио Сезаром Чавесом-младшим (52-6-1, 34 КО). Слова Джейка приводит в Twitter журналист Майкл Бенсон.
«Мне очень нравится этот бой, потому что он заставит моих критиков замолчать. Чавес был чемпионом мира по боксу, и я знаю, что могу побить его.Напомним, ранее Чавес-младший опозорил семью, проиграв 46-летнему бойцу MMA Андерсону Силве.
Хочу подраться с настоящим боксером, и я сделаю это. Просто наберитесь немного чертового терпения».
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