Бокс стал неинтересен? Джейк Пол готов дебютировать в ММА
Джейк Пол и Тайрон Вудли взвесились накануне очного противостояния
Ивент состоится в Тампе
07:41
Джейк Пол и Тайрон Вудли / Фото - Boxing SceneВ Тампе (штат Флорида, США) завершилась официальная процедура взвешивания участников ивента, главным событием которого станет реванш популярного американского видеоблогера Джейка Пола (4-0, 3 KO) с экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли (0-1).
Результаты взвешивания участников главного боя ивента в Тампе:
Джейк Пол: 191.4 фунта (86,8 кг) – Тайрон Вудли: 189.6 фунтов (85,7 кг)
Первый поединок Пола и Вудли прошел в августе и в нем Джейк выиграл решением судей. В декабре блогер должен был сразиться с профессиональным боксером Томми Фьюри (7-0, 4 KO), но тот незадолго до боя сломал ребра. На замену сразу согласился мечтающий о реванше Тайрон.
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя 19 декабря на сайте XSPORT. Примерное начало поединка – 06:30.