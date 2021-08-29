Джейк Пол – Тайрон Вудли. Онлайн трансляция
Джейк Пол и Вудли показали одинаковый вес накануне поединка
Представляем вашему вниманию результаты взвешивания
07:15
Фото: Getty Images
В Кливленде, штат Огайо, состоялась официальная процедура взвешивания участников большого вечера бокса на арене Rocket Mortgage FieldHouse, главным событием которого станет 8-раундовый бой между видеоблогером Джейком Полом и экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли.
Представляем вашему вниманию результаты взвешивания:
Джейк Пол: 190 фунтов (86,2 кг) – Тайрон Вудли: 189,5 фунта (85,95 кг)
Даниэль Дюбуа: 238 фунтов (107,95 кг) – Джо Кусумано: 235,5 фунта (106,8 кг)
Иван Баранчик: 140,9 фунта (63,9 кг) – Монтана Лав: 141 фунт (63,95 кг)
Томми Фьюри: 179 фунтов (81,2 кг) – Энтони Тейлор: 175 фунтов (79,4 кг)
Онлайн трансляция поединка Джейк Пол – Тайрон Вудли.