Вудли: «Бой с Полом будет крупнейшим PPV-событием 2021 года»
Джейк Пол и Вудли встретились лицом к лицу накануне поединка
Бой состоится 29 августа в Кливленде
09:23
Джейк Пол и Вудли / Фото - mmajunkie.usatoday.comПопулярный американский видеоблогер Джейк Пол (3-0, 3 КО, Бокс) в Instagram опубликовал фото дуэли взглядов против экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли (19-7-1, ММА), подписав пост словами:
«Еще одно тело, которое добавит контент в мою главную ленту. 72 часа».
Изначально планировалось, что бой состоится 28 августа, однако боссы Showtime решили оставить эту дату для поединка экс-чемпионов второго среднего веса Дэвида Бенавидеса и Хосе Ускатеги. Теперь поединок Вудли – Пол состоится 29 августа в Кливленде (США).
Фото и Видео открытой тренировки Пола и Вудли.
Онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте. Начало – 6:00.
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