«Хочу забирать себе 50% от его боев». Джейк Пол сошел с ума и хочет стать промоутером Канело
Джейк Пол: «Хочу стать чемпионом мира с рекордом 10-0 и завершить карьеру непобежденным»
Американский видеоблогер высказался по поводу выступлений своего родного брата
12:41
Джейк Пол / Фото - thedailybeast.comИзвестный американский видеоблогер Джейк Пол (4-0, 3 КО, Бокс) в интервью YouTube-каналу SecondsOut сравнил свою карьеру с выступлениями своего родного брата Логана Пола.
«Я бы описал боксерскую карьеру Логана как нечто, что он делает ради шоу, ради веселья. Он это любит. Моя карьера более серьезна. Я хочу стать чемпионом мира с рекордом 10-0 и завершить карьеру непобежденным. Брат начал свои выступления с поражения, ему было непросто вернуться после этого. Но он все равно великолепный боец. Он продает тонны платных трансляций. У него впереди прекрасное будущее в спорте».
Напомним, Джейк Пол свой следующий поединок проведет с Томми Фьюри (7-0, 4 КО) 18 декабря в Тампе (штат Флорида, США) на арене Amelie Arena.
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