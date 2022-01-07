Джейк Пол: «Мейвезер и Уайт не хотят никому платить»

Американец вспомнил, что его брату Флойд не заплатил денег

Джейк Пол / Фото: AS

Видеоблогер Джейк Пол высказался о том, что его брат Логан Пол до сих пор не получил гонорар за бой с Флойдом Мейвезером.



Также он в этом контексте вспомнил небольшие зарплаты бойцов UFC.

«Дэйна и Флойд должны быть лучшими друзьями, потому что они оба не хотят никому платить».

Напомним, ранее Логан Пол обвинил Флойда в том, что тот украл его гонорар.