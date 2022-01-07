Джейк Пол: «Мейвезер и Уайт не хотят никому платить»

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02:00 Бостон Брюинс - Миннесота Уайлд 2:3 Окончен
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02:00 Филадельфия Флайерс - Питтсбург Пингвинс 2:6 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Калгари Флэймс 4:1 Окончен
03:30 Даллас Старз - Флорида Пантерс 6:5 Окончен
04:00 Аризона Койотис - Чикаго Блэкхокс 6:4 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Виннипег Джетс 7:1 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Нью-Йорк Рейнджерс 5:1 Окончен
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05:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Клипперс 106:89 Окончен
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02:30 Бруклин Нетс - Милуоки Бакс 109:121 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Юта Джаз 122:108 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Вашингтон Уизардз 130:122 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Даллас Маверикс 106:130 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Миннесота Тимбервулвс 105:135 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Сакраменто Кингз 121:111 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Атланта Хоукс 134:118 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Кливленд Кавальерс 101:114 Окончен
22:30 Лос-Анджелес Клипперс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
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19:30 Дженоа - Специя -:- Запланирован
19:30 Рома - Ювентус -:- Запланирован
21:45 Интер - Лацио -:- Запланирован
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02:00 Монреаль Канадиенс - Баффало Сэйбрс -:- Перенесен
02:00 Виннипег Джетс - Сиэтл Кракен -:- Перенесен
02:00 Каролина Харрикейнс - Флорида Пантерс -:- Запланирован
02:00 Колорадо Эвеланш - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Флайерс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Бостон Брюинс -:- Запланирован
03:00 Аризона Койотис - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Уайлд - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
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02:30 Бостон Селтикс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Майами Хит -:- Запланирован
19:00 Бруклин Нетс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
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14:00 Киев-Баскет - Николаев -:- Запланирован

Джейк Пол: «Мейвезер и Уайт не хотят никому платить»

Американец вспомнил, что его брату Флойд не заплатил денег
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:36
Джейк Пол: «Мейвезер и Уайт не хотят никому платить»
Джейк Пол / Фото: AS

Видеоблогер Джейк Пол высказался о том, что его брат Логан Пол до сих пор не получил гонорар за бой с Флойдом Мейвезером.

Также он в этом контексте вспомнил небольшие зарплаты бойцов UFC.

«Дэйна и Флойд должны быть лучшими друзьями, потому что они оба не хотят никому платить».

Напомним, ранее Логан Пол обвинил Флойда в том, что тот украл его гонорар. 

Карен Агабекян
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Теги

Дэйна Уайт Флойд Мейвезер Джейк Пол

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