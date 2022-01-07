Джейк Пол назвал свои условия для перехода в UFC
Джейк Пол: «Мейвезер и Уайт не хотят никому платить»
Американец вспомнил, что его брату Флойд не заплатил денег
07 января 20:36
Джейк Пол / Фото: AS
Видеоблогер Джейк Пол высказался о том, что его брат Логан Пол до сих пор не получил гонорар за бой с Флойдом Мейвезером.
Также он в этом контексте вспомнил небольшие зарплаты бойцов UFC.
«Дэйна и Флойд должны быть лучшими друзьями, потому что они оба не хотят никому платить».
Напомним, ранее Логан Пол обвинил Флойда в том, что тот украл его гонорар.
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