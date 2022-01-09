Джейк Пол: «Мне не интересен Томми Фьюри. Я лучше подерусь с Тайсоном или отцом Джоном»

Блогер не намерен возвращаться к поединку, который был отменен

Фото: USA TODAY Sports+ Блогер Джейк Пол (5-0, 4 KO) в интервью Volume Sports заявил, что не видит смысла драться с Томми Фьюри (7-0, 4 KO):

Томми хочет только жирный чек. Но я говорил ранее, что не хочу драться с ним, ведь он этого не заслуживает. Я лучше подерусь с Тайсоном Фьюри. Я подерусь с братом Томми или Джоном Фьюри прежде чем подерусь с ним. Ранее Джейк во второй раз победил экс-чемпиона UFC и уже готовится к переходу в промоушен.

Олег Шумейко-младший