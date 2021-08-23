Джейк Пол – о бое с Вудли: «Я уверен, что это будет очень короткая ночь для Тайрона»

Видеоблогер уверен в своих силах перед боксерским поединком с бывшим чемпионом UFC

Джейк Пол / фото - Getty Images Известный видеоблогер Джейк Пол в очередной раз заявил, что уверен в своих силах перед боксерским поединком с бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли. По словам Пола, если он раньше предсказывал, что нокаутирует Тайрона в третьем раунде, то сейчас не сомневается, что ему потребуется максимум два. Пола цитирует издательство skysports.com: «Внутри меня есть сила, которая делает меня прирожденным бойцом. Вы можете научиться многому, но не можете научиться скорости и силе. Думаю, именно поэтому мои бом заканчиваются так рано. Я говорил раньше, что мне хватит три раунда, чтобы разобраться с Вудли, но после этого тренировочного сбора, я думаю, что мне будет достаточно два. Честно говоря, что-то в моем сердце подсказывает, что это даже может быть нокаут в первом раунде. Как безумно не звучали мои слова, но я уверен, что это будет очень коротка ночь для Тайрона». Джейк Пол назвал свои условия для проведения поединка против легенды бокса Флойда Мейвезера.

Рене Тер Велде