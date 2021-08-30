Джейк Пол обозвал Макгрегора алкоголиком и собрался выйти с ним на ринг
Непобежденный блогер-боксер Джейк Пол в свете своего сегодняшнего триумфа старается максимально пользоваться вниманием прессы.
Так Джейк в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves ответил на комментарий Конора Макгрегора (22-6), заявив, что с удовольствием выйдет на ринг с Макгрегором.
«Конечно. Перед нами сейчас открываются бои огромного масштаба. У меня тоже слюни текут, ведь я-то только начинаю. У Конора Макгрегора и без меня проблем хватает. У меня 5 побед подряд, а он только 1 раз выиграл из 3-х за последние 4 года. Пусть сначала соскочит со своей фирменной водки или что там за фигня у него, я не знаю, протрезвеет, придет в зал и тогда вот мы уже можем подраться.
Честно говоря, он уж точно бьет не тяжелее Вудли, он ниже и легче его. И я еще с самого начала говорил, что Тайрон опаснее Конора, особенно если учесть то, что Конор-то уже скатывается, а я - наоборот. Вудли в нормальном состоянии согласился на бой. Посмотрим.
Конечно Конор хочет боя. Еще бы он не хотел. Как бы, бой со мной сейчас - один из самых прибыльных в индустрии. Мне приятно, что он смотрел наш поединок, и, как я уже сказал, можно спокойно это все организовать. В любое время, в любом месте, любой соперник. Готовьтесь. Спасибо за твит. Спасибо, что посмотрел, фанбой [поклонник]. Одни фанбои кругом, честное слово».
Также Джейк ответил на положительный отзыв Леброна Джеймса в Twitter, который пожалел, что не присутствовал на поединке в родном городе.
«Слушай, Леброн, нам точно нужно пересечься где-нибудь. Для меня один из главных вдохновителей. Помню, как в детстве смотрел документальный фильм про него «More Than A Game». Так что для меня это очень много значит, и я бы с радостью побеседовал бы с тобой лично. Кливленд сходит с ума, поэтому тебе спасибо. Когда-то я смотрел на тебя с открытым ртом, а теперь сам навожу шум в твоем родном городе, и надеюсь, что у меня тоже получится вдохновить какого-нибудь малого из Кливленда, который сам позже выйдет на этот уровень».
Джейк Пол раздельным решением судей одержал победу над Тайроном Вудли.
Комментарии 0