Джейк Пол обозвал Макгрегора алкоголиком и собрался выйти с ним на ринг

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 20
Сейчас 0
Сегодня 9
Завтра 0
Футбол (14 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Окончен
18:30 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Труа - Монако 1:2 Окончен
18:00 Лилль - Монпелье 2:1 Окончен
21:45 Реймс - ПСЖ 0:2 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Унион Берлин - Боруссия Мёнхенгладбах 2:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Дженоа - Наполи 1:2 Окончен
21:45 Милан - Кальяри 4:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Барселона - Хетафе 2:1 Окончен
23:00 Атлетико - Вильярреал 2:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
14:00 Десна - Верес 0:4 Окончен
17:00 Минай - Шахтер 1:1 Окончен
19:30 Заря - Ворскла 1:0 Окончен
19:30 Рух - ФК Львов 1:0 Окончен
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
15:35 Векше - Фиштаун Пингвинз 5:0 Окончен
18:05 Айсберен - Шеллефтео 3:5 Окончен
18:45 Фрибург Готтерон - Слован 5:2 Окончен
19:00 ТПС - Спарта Прага 2:3 Окончен
19:05 Лександс - Оцеларжи 3:2 Окончен
20:45 Лугано - Таппара 3:6 Окончен
нет важных матчей
Теннис (9 событий из 60) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
18:00 Иржи Веселы - Кевин Андерсон -:- Запланирован
18:00 Симон Жиль - Alejandro Davidovich Fokina -:- Отменен
18:00 Евгений Донской - Felix Auger Aliassime -:- Запланирован
19:15 Марин Чилич - Филипп Кольшрайбер -:- Запланирован
19:15 Джон Иснер - Brandon Nakashima -:- Запланирован
WTA 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
18:00 Донна Векич - Гарбин Мугуруса -:- Запланирован
18:00 Камила Гиорги - Симона Халеп -:- Запланирован
18:00 Маяр Шериф - Ангелина Калинина -:- Запланирован
19:00 Мэдисон Кейз - Слоан Стивенс -:- Запланирован
нет важных матчей

Джейк Пол обозвал Макгрегора алкоголиком и собрался выйти с ним на ринг

Блогер также ответил на положительный отзыв Леброна Джеймса
Бокс Профессиональный бокс
11:55
Джейк Пол обозвал Макгрегора алкоголиком и собрался выйти с ним на ринг
Джейк Пол / фото - Getty Images

Непобежденный блогер-боксер Джейк Пол в свете своего сегодняшнего триумфа старается максимально пользоваться вниманием прессы.

Так Джейк в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves ответил на комментарий Конора Макгрегора (22-6), заявив, что с удовольствием выйдет на ринг с Макгрегором.

«Конечно. Перед нами сейчас открываются бои огромного масштаба. У меня тоже слюни текут, ведь я-то только начинаю. У Конора Макгрегора и без меня проблем хватает. У меня 5 побед подряд, а он только 1 раз выиграл из 3-х за последние 4 года. Пусть сначала соскочит со своей фирменной водки или что там за фигня у него, я не знаю, протрезвеет, придет в зал и тогда вот мы уже можем подраться.

Честно говоря, он уж точно бьет не тяжелее Вудли, он ниже и легче его. И я еще с самого начала говорил, что Тайрон опаснее Конора, особенно если учесть то, что Конор-то уже скатывается, а я - наоборот. Вудли в нормальном состоянии согласился на бой. Посмотрим.

Конечно Конор хочет боя. Еще бы он не хотел. Как бы, бой со мной сейчас - один из самых прибыльных в индустрии. Мне приятно, что он смотрел наш поединок, и, как я уже сказал, можно спокойно это все организовать. В любое время, в любом месте, любой соперник. Готовьтесь. Спасибо за твит. Спасибо, что посмотрел, фанбой [поклонник]. Одни фанбои кругом, честное слово».

Также Джейк ответил на положительный отзыв Леброна Джеймса в Twitter, который пожалел, что не присутствовал на поединке в родном городе.

«Слушай, Леброн, нам точно нужно пересечься где-нибудь. Для меня один из главных вдохновителей. Помню, как в детстве смотрел документальный фильм про него «More Than A Game». Так что для меня это очень много значит, и я бы с радостью побеседовал бы с тобой лично. Кливленд сходит с ума, поэтому тебе спасибо. Когда-то я смотрел на тебя с открытым ртом, а теперь сам навожу шум в твоем родном городе, и надеюсь, что у меня тоже получится вдохновить какого-нибудь малого из Кливленда, который сам позже выйдет на этот уровень».
 

Джейк Пол раздельным решением судей одержал победу над Тайроном Вудли.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Джейк Пол Конор Макгрегор Тайрон Вудли

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Вудли только в трех раундах выглядел убедительнее Пола
Вудли только в трех раундах выглядел убедительнее Пола
Бокс Профессиональный бокс
13:30
Нейт Диас: «Вудли и Пол – полный отстой»
Нейт Диас: «Вудли и Пол – полный отстой»
MMA
12:40
Хочет подзаработать? Макгрегор готов подраться с Джейком Полом
Хочет подзаработать? Макгрегор готов подраться с Джейком Полом
MMA
11:30
Джейк Пол выбросил больше ударов и был точнее в поединке с Вудли
Джейк Пол выбросил больше ударов и был точнее в поединке с Вудли
Бокс Профессиональный бокс
09:20
Джейк Пол: «Победа раздельным решением над Вудли? Давайте будем честны, это чушь собачья»
Джейк Пол: «Победа раздельным решением над Вудли? Давайте будем честны, это чушь собачья»
Бокс Профессиональный бокс
08:36
Вудли готов набить себе тату «Я люблю Джейка Пола» ради реванша со своим обидчиком
Вудли готов набить себе тату «Я люблю Джейка Пола» ради реванша со своим обидчиком
Бокс Профессиональный бокс
08:16

Новости: Бокс

Вудли только в трех раундах выглядел убедительнее Пола
Вудли только в трех раундах выглядел убедительнее Пола
Профессиональный бокс
13:30
Дюбуа: «Хочу бороться за титул чемпиона мира»
Дюбуа: «Хочу бороться за титул чемпиона мира»
Профессиональный бокс
13:25
Сиренко: «Не думаю, что в Украине кто-то из тренеров может похвастаться таким запасом знаний, как Башир»
Сиренко: «Не думаю, что в Украине кто-то из тренеров может похвастаться таким запасом знаний, как Башир»
Профессиональный бокс
12:43
Джейк Пол обозвал Макгрегора алкоголиком и собрался выйти с ним на ринг
Джейк Пол обозвал Макгрегора алкоголиком и собрался выйти с ним на ринг
Профессиональный бокс
11:55
Очередное поражение белоруса. Лав нокаутировал Баранчика на ивенте от Showtime в Кливленде
Очередное поражение белоруса. Лав нокаутировал Баранчика на ивенте от Showtime в Кливленде
Профессиональный бокс
09:56
Уорд: «Пакьяо пора посмотреть на себя в зеркало и признаться, что он уже не способен биться с лучшими»
Уорд: «Пакьяо пора посмотреть на себя в зеркало и признаться, что он уже не способен биться с лучшими»
Профессиональный бокс
09:50
Джейк Пол выбросил больше ударов и был точнее в поединке с Вудли
Джейк Пол выбросил больше ударов и был точнее в поединке с Вудли
Профессиональный бокс
09:20
Дюбуа успешно дебютировал в США
Дюбуа успешно дебютировал в США
Профессиональный бокс
08:50
Джейк Пол: «Победа раздельным решением над Вудли? Давайте будем честны, это чушь собачья»
Джейк Пол: «Победа раздельным решением над Вудли? Давайте будем честны, это чушь собачья»
Профессиональный бокс
08:36
Все новости

Популярные новости

Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 22:45
27
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
История
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
Волейбол
26 августа 16:30
1
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
6
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 11:00
6
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Бокс Профессиональный бокс
26 августа 18:21
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 августа 13:24
14
Все новости