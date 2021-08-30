Джейк Пол обозвал Макгрегора алкоголиком и собрался выйти с ним на ринг

Джейк Пол / фото - Getty Images

Непобежденный блогер-боксер Джейк Пол в свете своего сегодняшнего триумфа старается максимально пользоваться вниманием прессы.

Так Джейк в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves ответил на комментарий Конора Макгрегора (22-6), заявив, что с удовольствием выйдет на ринг с Макгрегором.

Честно говоря, он уж точно бьет не тяжелее Вудли, он ниже и легче его. И я еще с самого начала говорил, что Тайрон опаснее Конора, особенно если учесть то, что Конор-то уже скатывается, а я - наоборот. Вудли в нормальном состоянии согласился на бой. Посмотрим.

Конечно Конор хочет боя. Еще бы он не хотел. Как бы, бой со мной сейчас - один из самых прибыльных в индустрии. Мне приятно, что он смотрел наш поединок, и, как я уже сказал, можно спокойно это все организовать. В любое время, в любом месте, любой соперник. Готовьтесь. Спасибо за твит. Спасибо, что посмотрел, фанбой [поклонник]. Одни фанбои кругом, честное слово».