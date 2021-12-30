Джейк Пол опроверг информацию о том, что его реванш с Вудли провалился в плане проданных PPV

Блогер отметил, что его бой продали более полумиллиона раз

Джейк Пол / Фото: MARCA Блогер и боксер Джейк Пол (5-0, 4 КО) прокомментировал информацию о том, что реванш с Тайроном Вудли (0-2) стал провалом в плане продаж платных трансляций.

«Слухи о продажах PPV – полная чушь. Первый бой с Вудли купили более 500 тыс. раз. Статистика по реваншу еще обновляется, но уже выглядит позитивно. Это был не лучший мой вечер в плане бизнеса. Но не забывайте, что все хотели увидеть меня в ринге с Фьюри, и именно этот бой мы изначально продавали. Спасибо Showtime за то, что поддержали меня и всех остальных участников карда. И Тайрону за то, что он в отличие от многих «бойцов» не оказался сучкой». Отметим, ранее источники сообщили, что второй бой Пола и Вудли показал плохие результаты по проданным PPV.

Карен Агабекян