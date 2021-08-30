Кто же его остановит? Джейк Пол раздельным решением судей одержал победу над Вудли
Джейк Пол: «Победа раздельным решением над Вудли? Давайте будем честны, это чушь собачья»
Популярный видеоблогер – о победе в боксерском поединке над экс-чемпионом UFC
08:36
Джейк Пол / Фото - mmajunkie.usatoday.com24-летний известный американский видеоблогер Джейк Пол (4-0, 3 КО, Бокс) в Twitter поделился эмоциями после победы раздельным решением судей в боксерском поединке над экс-чемпионом UFC в полусреднем дивизионе Тайроном Вудли (0-1, Бокс).
«Вудли – жесткий оппонент. Он в ММА уже 20 с чем-то лет. Я занимаюсь этим лишь 3 года. Поединок с ним оказался более трудным, чем я ожидал. Мои ноги чувствовали себя странно после раздевалки. Победа раздельным решением? Давайте будем честны, это чушь собачья. За весь бой он по-настоящему попал в меня лишь однажды. Нужен ли мне перерыв перед следующим боем? Посмотрим».
Напомним, после боя Вудли ответил согласием набить себе тату «Я люблю Джейка Пола» ради реванша со своим обидчиком.