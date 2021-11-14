Джейк Пол поставил себя выше Али, Тайсона и Мейвезера
Видеоблогер Джейк Пол (4-0, 3 КО) заявил The Sun, что темп развития его карьеры лучше чем был у Мохаммеда Али, Майка Тайсона и Флойда Мейвезера.
«Никто, начиная с Мохаммеда Али и завершая Майком Тайсоном и Флойдом Мейвезером, не имел таких серьезных боев, как я в своем четвертом поединке. Я много узнал о себе, своих навыках и выступлении под давлением. Я с нетерпением жду, когда использую этот опыт в своем следующем бою.
Томми Фьюри говорит, что занимается боксом всю жизнь, и у него была любительская карьера. Это правда, но он не тренировался так усердно, как я. Я вижу зеленого паренька, который мало спарринговал и которого ставили только против соперников, обреченных проиграть. Это первое настоящее испытание для Томми, когда его оппонент не плюхнется на канвас. Вы сами все увидите.
Думаю, вы увидите боксера-девственника. Он понятия не имеет, на что подписался. Томми впервые окажется под мощными софитами на большой сцене и сломается под давлением».
Напомним, что Джейк Пол следующий бой проведет против Томми Фьюри Фьюри, 18 декабря.