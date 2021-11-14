Джейк Пол поставил себя выше Али, Тайсона и Мейвезера

Джейк Пол / Фото: DAZN

Видеоблогер Джейк Пол (4-0, 3 КО) заявил The Sun, что темп развития его карьеры лучше чем был у Мохаммеда Али, Майка Тайсона и Флойда Мейвезера.



Томми Фьюри говорит, что занимается боксом всю жизнь, и у него была любительская карьера. Это правда, но он не тренировался так усердно, как я. Я вижу зеленого паренька, который мало спарринговал и которого ставили только против соперников, обреченных проиграть. Это первое настоящее испытание для Томми, когда его оппонент не плюхнется на канвас. Вы сами все увидите.

Думаю, вы увидите боксера-девственника. Он понятия не имеет, на что подписался. Томми впервые окажется под мощными софитами на большой сцене и сломается под давлением».