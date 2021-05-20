Джейк Пол уверен, что Мейвезер недооценивает Логана
Джейк Пол прекратил сотрудничество с Triller Fight Club и подписал контракт с Showtime Boxing
Соглашение рассчитано на один поединок
20 мая 16:58
Джейк Пол / Фото - cbssportsПопулярный американский видеоблогер Джейк Пол разорвал соглашение с промоутерской компанией Triller Fight Club.
24-летний Пол решил заключить контракт на один поединок с Showtime Boxing. Позже один из представителей ютубера Накиса Бидарян подтвердил эту информацию, попутно пообещав скорый анонс следующего боя Джейка.
Цитирует Бидаряна ESPN.
«Джейк гордится теми ивентами, в которых ему пришлось принять участие вместе с Triller, и благодарен предоставленными ему возможностями. Джейк очень рад продолжить свою боксерскую карьеру в Showtime Boxing. Анонс боя уже на подходе».
Отметим, что одним из главных клиентов Showtime Boxing является экс-чемпион мира в пяти весовых категориях легендарный Флойд Мейвезер, с которым у Пола ранее случился конфликт, переросший в драку.
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