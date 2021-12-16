Джейк Пол сделал себе чемпионский пояс за полмиллиона долларов

Американец решил сделать сам себе награду





Джейк Пол / Фото: Твиттер

Видеоблогер Джейк Пол показал свой новый чемпионский пояс как Самому ценному боксеру». Об этом сообщил в Twitter журналист Майкл Бенсон.



На текущий момент известно, что стоимостью пояса составляет $500 тысяч.

На поясе размещены часы Cartier и Rolex с бриллиантами, и брендовая сумка Hermes Birkin.

Напомним, Пол 19 декабря в Тампе проведет реванш против экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли, Онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте.