Вудли: «Обещаю вам – Джейк Пол отправится спать»
Джейк Пол сделал себе чемпионский пояс за полмиллиона долларов
Американец решил сделать сам себе награду
20:48
Джейк Пол / Фото: Твиттер
Видеоблогер Джейк Пол показал свой новый чемпионский пояс как Самому ценному боксеру». Об этом сообщил в Twitter журналист Майкл Бенсон.
На текущий момент известно, что стоимостью пояса составляет $500 тысяч.
На поясе размещены часы Cartier и Rolex с бриллиантами, и брендовая сумка Hermes Birkin.
Напомним, Пол 19 декабря в Тампе проведет реванш против экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли, Онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте.