Парня понесло. Джейк Пол намекнул Альваресу на очный поединок
Джейк Пол следующий бой проведет против 46-летней легенды MMA
Андерсон Силва, по мнению букмекеров, кандидат №1
12:38
Джейк Пол и Андерсон Силва
По информации портала MMAFighting.com, заокеанские букмекеры склоняются к тому, что видеоблогер Джейк Пол (5-0, 4 КО) имеет наибольшие шансы провести поединок с 46-летним экс-чемпионом UFC Андерсоном Силвой.
Также большие шансы подраться с Полом есть у профессионального боксера Томми Фьюри. Именно с ним Джейк должен был подраться 18 декабря, но британец снялся из-за сломанного ребра.
Отметим, что в числе претендентов на бой с Полом фигурируют товарищ Конора Макгрегора Диллон Дэнис и полусредневес UFC Нэйт Диас.
Напомним, ранее Пол в реванше жестко нокаутировал Тайрона Вудли.
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