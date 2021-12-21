Джейк Пол следующий бой проведет против 46-летней легенды MMA

Андерсон Силва, по мнению букмекеров, кандидат №1





Джейк Пол и Андерсон Силва

По информации портала MMAFighting.com, заокеанские букмекеры склоняются к тому, что видеоблогер Джейк Пол (5-0, 4 КО) имеет наибольшие шансы провести поединок с 46-летним экс-чемпионом UFC Андерсоном Силвой.



Также большие шансы подраться с Полом есть у профессионального боксера Томми Фьюри. Именно с ним Джейк должен был подраться 18 декабря, но британец снялся из-за сломанного ребра.

Отметим, что в числе претендентов на бой с Полом фигурируют товарищ Конора Макгрегора Диллон Дэнис и полусредневес UFC Нэйт Диас.

Напомним, ранее Пол в реванше жестко нокаутировал Тайрона Вудли.