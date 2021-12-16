Джейк Пол – Тайрон Вудли 2. Онлайн трансляция

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Джейк Пол, Тайрон Вудли

19 декабря в Тампе (США) состоится реванш видеоблогера Джейка Пола (4-0, 3 КО) и экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли (0-1).



Первый поединок Пола и Вудли прошел в августе и в нем Джейк выиграл решением судей. В декабре блогер должен был сразиться с профессиональным боксером Томми Фьюри, но тот незадолго до боя сломал ребра. На замену сразу согласился мечтающий о реванше Тайрон.

Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 06:30.