Джейк Пол – Тайрон Вудли. Онлайн трансляция

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Джейк Пол - Тайрон Вудли / Фото: MMA Fighting

22 августа на арене Rocket Mortgage Fieldhouse в Кливленде (США) 24-летний видеоблогер Джейк Пол (3-0, 2 КО) проведет боксерский поединок против 39-летнего экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли (19-7 в MMA).



Отметим, что Вудли проиграл свои последние четыре поединка MMA и теперь дебютирует в боксе в очень денежном бою, где получит наибольший гонорар в карьере.

Фото и Видео открытой тренировки Пола и Вудли.

Онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Начало – 6:00.