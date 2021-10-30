Официально. Джейк Пол проведет поединок с Томми Фьюри в США
Джейк Пол: «Томми Фьюри ценит деньги больше, чем свою фамилию»
Известный видеоблогер высказался в своем репертуаре
30 октября 11:22
Джейк Пол / Фото - boxingscene.comПопулярный американский видеоблогер и профессиональный боксер Джейк Пол прокомментировал грядущий поединок с британским полутяжеловесом Томми Фьюри (6-0, 4 КО).
Цитирует слова Пола в Twitter Майк Раймонди.
«Я предложил Фьюри сменить имя на Томми Фамблс (неудачник – прим.) или вложить 500 тысяч долларов из своего кошелька, если он проиграет. Он согласился изменить свое имя. Думаю, он ценит деньги больше, чем свою фамилию».
Напомним, поединок Пол – Фьюри возглавит боксерский ивент, который состоится 18 декабря в Тампе (штат Флорида, США) на арене Amelie Arena.
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