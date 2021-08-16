Захаби: «Либо Пол победит Вудли решением судей, либо его нокаутируют ударом справа»
Джейк Пол уверен, что Мейвезер ему завидует
Блогер предостерег Вудли от помощи Флойда
09:18
Флойд Мейвезер и Джейк Пол
Популярный видеоблогер Джейк Пол (2-0, 2 КО) уверен, что его следующему сопернику Тайрону Вудли лишь помешает участие Флойда Мейвезера в подготовке к бою. Слова Пола приводит портал bjpenn.com.
«Считаю проблемой Вудли то, что Мейвезер присутствовал в тренировочном лагере Вудли. Тайрон готовится к бою с разными тренерами и пытается изучить разные стили. Подобная стратегия лишь мешает прогрессировать в боксе. Вы добиваетесь успеха в тот момент, когда работаете с одним тренером и концентрируете свое внимание на чем-то одном, делая постоянно одно и то же, а потом, постепенно добавляете что-то новое. У Флойда не было стратегии даже на бой с моим братом Логаном. Так чего он может научить Тайрона?
Думаю, что Флойд видит мой успех и хочет прекратить это. Он очень жадный парень. Мейвезер не хочет, чтобы кто-то был популярнее его или смог бы заработать больше, чем он. Я думаю, Флойд хочет, чтобы я проиграл. Он хочет, чтобы мой поезд был остановлен».
Напомним, бой Пола и Вудли состоится 29-го августа в Кливленде, штат Огайо, США.
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