Джейк Пол уверен, что Мейвезер ему завидует

Флойд Мейвезер и Джейк Пол

Популярный видеоблогер Джейк Пол (2-0, 2 КО) уверен, что его следующему сопернику Тайрону Вудли лишь помешает участие Флойда Мейвезера в подготовке к бою. Слова Пола приводит портал bjpenn.com.

Думаю, что Флойд видит мой успех и хочет прекратить это. Он очень жадный парень. Мейвезер не хочет, чтобы кто-то был популярнее его или смог бы заработать больше, чем он. Я думаю, Флойд хочет, чтобы я проиграл. Он хочет, чтобы мой поезд был остановлен».