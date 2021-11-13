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Джейк Пол: «В отличие от братьев Кличко, мы с Логаном можем подраться друг против друга»
YouTube-блогер – о семейных успехах в боксе
12:44
Джейк Пол / фото - Instagram блогера
Известный YouTube-блогер Джейк Пол в интервью YouTube-каналу SecondsOut сравнил себя и Логана Пола с знаменитыми Виталием и Владимиром Кличко, заявив, что не против подраться со своим братом.
«Мы просто веселились… Но люди всегда хотели увидеть бой Джейка Пола против Логана Пола. Кто знает, состоится ли он в один прекрасный день. Этот поединок получился бы большим. Братья Кличко никогда не дрались друг с другом, братья Чарло тоже. Может быть, братья Пол все-таки подерутся?
Наш отец вообще не хочет проведения такого боя и говорит: «Ни в коем случае, вы никогда не подеретесь, нет-нет-нет». Но я всегда был бунтарем и хотел идти наперекор мнению людей, которые указывают, что нам делать».
У нас с братом есть конкуренция во всем, что мы делаем. Еще с тех пор, когда мы были детьми, мы всегда подталкивали друг друга к чему-то большему. Между нами была конкурентная борьба, которая сделала нас обоих лучше».