Джейк Пол: «В отличие от братьев Кличко, мы с Логаном можем подраться друг против друга»

Джейк Пол / фото - Instagram блогера

Известный YouTube-блогер Джейк Пол в интервью YouTube-каналу SecondsOut сравнил себя и Логана Пола с знаменитыми Виталием и Владимиром Кличко, заявив, что не против подраться со своим братом.

У нас с братом есть конкуренция во всем, что мы делаем. Еще с тех пор, когда мы были детьми, мы всегда подталкивали друг друга к чему-то большему. Между нами была конкурентная борьба, которая сделала нас обоих лучше».