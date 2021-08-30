Джейк Пол выбросил больше ударов и был точнее в поединке с Вудли

Блогер одержал победу раздельным решением по итогам восьми раундов

Фото: mmafighting.com

Предлагаем вашему вниманию компьютизированную статистику выброшенных и точных ударов поединка в первом тяжелом весе (до 90.7 кг) между американцами Джейком Полом и Тайроном Вудли, который прошел сегодня в США и возглавил вечер бокса от Showtime.

Пол выбросил 207 ударов против 163 у Вудли.

Джейк больше попадал – 71 против 52 ударов. Точность попадания Пола составила 34%, Вудли – 32%.

Пол был лучше по количеству попаданий джебом – 36-11.





Джейк Пол раздельным решением судей одержал победу над Тайроном Вудли.