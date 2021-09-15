Масвидаль намерен провести поединок с Ником Диасом
Джейк Пол вызвал на бой Масвидаля: «Гребаная с**ка. Я тебя нах**н окрещу»
Американец готов предложить кубинцу несколько миллионов долларов
13:58
Джейк Пол / Фото: The Independent
Популярный видеоблогер Джейк Пол (4-0, 3 КО) заявил о готовности провести поединок с полусредневесом UFC Хорхе Масвидалем.
«Хорхе, у меня припасены для тебя несколько миллионов долларов, чтобы ты подрался. Отпустит ли тебя твой папочка? Папаша Дэйна, ты позволишь ему пойти и поиграть? Гребаная с**ка. Если он когда-то освободит тебя от контракта, я тебя нах**н окрещу».
Напомним, ранее Пола на бой вызвал Генри Сехудо.
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