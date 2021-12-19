Джейк Пол: «Я говорил, что вздрючу Вудли, и я его вздрючил»

Джейк Пол / фото - sportingnews.com

Блогер Джейк Пол (5-0, 4 КО) прокомментировал свою победу в реванше с бывшим чемпионом UFC Тайроном Вудли (0-2).

Джейка цитирует thesun.co.uk:

Этот парень – легенда. Не надо преуменьшать его карьеру, ведь он чемпион UFC. Уважение ему за то, что принял этот бой на двухнедельном уведомлении, ведь Томми Фьюри – с*чка, он отменил поединок. Вудли – настоящий боец, реальный зверь и воин. Этот парень – жесткий боец и легенда.

Это был тяжелый поединок. Кровь заливала мой глаз из-за того, что он ударил меня локтем. Вудли швырнул меня на землю, грязно боднул головой. Но что есть, то есть. Я сделал свою работу. Я знал, что все будет именно так. Я готовил этот удар весь бой. Вудли не видел, что приближается это дерьмо».