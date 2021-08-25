Джейк Пол: «Я выступлю против Канело лучше Сондерса»

Блогер всерьез готовится к бою против Альвареса

Джейк Пол / фото - SportBible

Американский видеоблогер Джейк Пол (3-0, 3 КО) 28 августа проведет бой против экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли. Пол уверен, что после этой встречи он сможет подраться против лидера рейтинга Р4Р Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО) и оказать ему достойную оппозицию. Слова блогера приводит True Geordie.

«Насколько я серьезен по поводу боя с Канело? Более чем. Я реально верю, что выступлю против него лучше, чем это сделал Билли Джо Сондерс. Значит ли это, что я лучше в боксе, чем Билли Джо? Только время даст ответ на этот вопрос. Но я так отвечу критикам. Иногда от всех этих скиллов нет никакой пользы. Иногда на первое место выходит не техника, а сердце, то есть храбрость, решительность и воля к победе. Именно в этих компонентах Сондерс и уступил Канело».

Пол ранее сравнил себя с Мохаммедом Али, Майком Тайсоном и Флойдом Мейвезером.