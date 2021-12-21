Экс-чемпион мира Джейкобс узнал имя своего следующего поединка
Джейкобс договорился о поединке с бывшим претендентом на титул
Экс-чемпион мира вернется в ринг 12 февраля
15:34
Даниэл Джейкобс / Фото - skysportsДвукратный чемпион мира в среднем дивизионе, американец Даниэл Джейкобс (37-3-0, 30 KO) успешно завершил переговоры о поединке с британским экс-претендентом на титул в суперсреднем весе Джоном Райдером (30-5-0, 17 KO). Об этом сообщает ESPN.
Бой состоится 12 февраля в Лондоне (Великобритания) и возглавит ивент от промоутерской компании Matchroom Boxing.
Напомним, Джейкобс не выходил в ринг с ноября 2020 года, когда по итогам 12-ти раундов, к неожиданности для многих, едва не проиграл гейткиперу и соотечественнику Габриэлю Росадо (26-14-1, 15 KO).
Что касается Райдера, то после поражения от соотечественника Каллума Смита (27-1-0, 19 KO) провел еще два боя.
Ранее Джейкобс добивался поединка с обладателем титула WBC в среднем дивизионе Джермаллом Чарло (32-0 22 КО).
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