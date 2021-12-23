Джейку Полу не интересен бой с Фьюри, потому что он устал в одиночку продавать PPV

Блогер хочет себе более именитого соперника

Джейк Пол / Фото: USA Today Sports+

Блогер Джейк Пол (5-0, 4 KO) заявил в интервью usatodaysportsplus.com что он больше не заинтересован в поединке с Томми Фьюри (7-0, 4 KO):



Вероятнее всего, это не Томми Фьюри. Мне нужно имя покрупнее. Посмотрим, как сойдутся звезды, но я устал в одиночку тянуть на своих плечах продажи PPV.

Отметим, что бой Пола и Фьюри должен был пройти 19 декабря, но Томми снялся из-за травмы.