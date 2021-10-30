В WBA санкционированы бои Угас – Станионис, Джеймс – Бутаев
Джеймс и Бутаев взвесились накануне очного противостояния
Ивент состоится в Лос-Анджелесе
30 октября 12:48
Бутаев и Джеймс / Фото -Состоялась официальная процедура взвешивания хедлайнеров боксерского ивента от промоутерской компании PBC, который пройдет 30 октября в Лос-Анджелесе (Калифорния).
В главном поединке «регулярный» чемпион WBA в полусреднем дивизионе американец Джамал Джеймс (27-1-0, 12 KO) проведет дебютную защиту против россиянина Раджаба Бутаева (13-0-0, 10 KO).
Результат взвешивания:
Джамал Джеймс – 145.2 фунта (65.86 кг)
Раджаб Бутаев – 146.2 фунта (66.32 кг)
А тем временем известный американский видеоблогер Джейк Пол (4-0, 3 КО) анонсировал бой с британцем Томми Фьюри (7-0, 4 КО).
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