Джо Роган: «Если Альварес побьет Усика, то станет величайшим боксером»
Комментатор UFC Джо Роган у себя в подкасте высказался на тему возможного боя абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) против обладателя поясов WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО):
«Альварес хочет подняться в тяжелый вес, и Усик уже готов с ним биться. Я не знаю, примет ли он этот бой, но если он побьет Усика, то станет величайшим.
Усик, конечно, феноменален. Так хорош. Его бой с Джошуа, боже мой, что это был за бой».
Планируется, что в первой половине 2022 года Альварес подерется за титул WBC в тяжелом весе против кого-то из пары Илунга Макабу – Табисио Мчуну. После этого ожидается, что Канело бросит вызов Усику, который готов вернуться в тяжелый вес, но только если в его владениях останутся титулы супертяжелого веса.
Напомним, большинство авторитетных экспертов считают, что Альварес не доставит проблем Усику.