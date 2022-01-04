Джо Смит: «По последним боям Бетербиева я понял, что в действительности он жесткий парень»

Американец уверен, что окажет россиянину достойное сопротивление, если разделит с ним ринг

Артур Бетербиев / фото - boxingscene.com

Чемпион WBO в полутяжелом дивизионе Джо Смит (27-3, 21 КО) в Last Stand Podcast with Brian Custer заявил, что обладатель титулов WBC и IBF в его весовой категории Артур Бетербиев (17-0, 17 KO) произвел на него сильное впечатление в своих последних поединках.

«По последним боям Бетербиева я понял, что в действительности он более жесткий парень, чем я думал. Раньше я видел, как его потряс Джонсон и еще несколько человек. Поэтому я считал, что, возможно, его держалка вызывает вопросы. Но в его последнем бою против Маркуса Брауна я увидел, что он жесткий парень. Бетербиев оказывает на тебя большое давление, но я верю, что за счет своей мощи и боксерских навыков устрою с ним отличный бой».

Артур Бетербиев готов разделить ринг с Джо Смитом.