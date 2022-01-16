Джо Смит в девятом раунде нокаутировал Джеффрарда

Чемпион по версии WBO в полутяжелом весе провел успешную защиту титула

Джо Смит / фото - Getty Images

В Вероне (штат Нью-Йорк, США) на арене Turning Stone Resort & Casino в Вероне завершился вечер бокса от промоутерской компании Top Rank, главным событием которого стал поединок между чемпионом мира по версии WBO в полутяжелом весе американцем Джо Смитом-младшим и его соотечественником Стивом Джеффрардом.

С самого начала поединка Смит пошел с жесткими атаками на соперника. Джеффрард пытался огрызаться в ответ джебом, но инициативу он отдал чемпиону. Во втором раунде Джо снова набросился на оппонента и прижал того к канатам. Стив благодаря плотному блоку все выдерживает и сам успевает пойти в атаку и провести уже свои комбинации.

В пятой трехминутке стало заметно преимущество чемпиона. Джеффрард занял центр ринга и подступался к Смиту с помощью джеба. Джо на это охотно отвечал своими ударами. В концовке чемпион снова активно пошел в атаку и часть панчей даже через блок пришлась в цель.

В восьмом раунде Джеффрард начал сильно уставать, из-за чего он все меньше атакует, скрываясь за блоком, а уже в девятом раунде Джо прижал Стива у канатов и тот опустился на колено. После отсчета рефери, претендент так и не поднялся.