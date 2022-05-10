Джоэл Диас: «В реванше Бивол нанесет еще больше урона Канело»

Специалист считает, что россиянин в реванше одержит еще более убедительную победу над мексиканцем

Фото: boxingscene.com

Известный тренер Джоэль Диас считает, что чемпион мира по версии WBA Super в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0, 11 KO) в реванше одержит еще более убедительную победу над абсолютным чемпионом мира во втором среднем дивизионе Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO).

Диаса цитирует ресурс boxing247.com:

«В реванше Бивол нанесет еще больше урона Канело. Потому что в его арсенале есть еще много ударов, которыми он не пользовался в их бою. К примеру, левый хук, также он мог больше работать по корпусу и тому подобное».

Дмитрий Бивол защитил титул WBA в полутяжелом весе в бою с Саулем Альваресом.