Роберт Гарсия: «Бивол не вышел на ринг, чтобы порадовать Канело»
Джоэл Диас: «В реванше Бивол нанесет еще больше урона Канело»
Специалист считает, что россиянин в реванше одержит еще более убедительную победу над мексиканцем
10:45
Фото: boxingscene.com
Известный тренер Джоэль Диас считает, что чемпион мира по версии WBA Super в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0, 11 KO) в реванше одержит еще более убедительную победу над абсолютным чемпионом мира во втором среднем дивизионе Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO).
Диаса цитирует ресурс boxing247.com:
«В реванше Бивол нанесет еще больше урона Канело. Потому что в его арсенале есть еще много ударов, которыми он не пользовался в их бою. К примеру, левый хук, также он мог больше работать по корпусу и тому подобное».
Дмитрий Бивол защитил титул WBA в полутяжелом весе в бою с Саулем Альваресом.
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