Джон Фьюри: «Макгрегор копирует манеру поведения Тайсона»

Фьюри и Макгрегор / Фото: Daily Star

Отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) Джон Фьюри заявил, что эпатажный экс-чемпион UFC Конор Макгрегор (22-6) взял манеру поведения его сына себе в пример:



Конор появился в правильное время, но, опять же, он очень умный, очень бойкий на язык парень. И Конор хорош в том, что он делает. На него приятно смотреть, разве не так? За ним интересно наблюдать, я люблю его. Он творит отличные вещи, особенно когда бросает в автобусы стулья. Он вывел ММА за пределы клетки. Это единственный известный мне парень, который дрался с автобусом. В Ирландии точно единственный.