«Это был мой выбор. Я мог просто уйти». Отец Фьюри выдавил человеку глаз и теперь не может посещать бои сына

В частности, его не будет на третьем поединке с Деонтеем Уайлдером

Джон (слева) и Тайсон Фьюри / фото - fightsports.tv Джон Фьюри, отец чемпиона супертяжелого веса по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), не сможет присутствовать на поединке своего сына с американцем с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО). В 2010 году британец в драке выдавил человеку глаз. За это получил 11 лет тюремного заключения, которые позже сократили до 4. Но сейчас из-за того инцидента Джону отказывают в получении визы в США. Когда ЗЗ-летний Тайсон уничтожил Уайлдера в феврале 2020 года, то первым делом позвонил отцу – чтобы отпраздновать и получить его одобрение. Джон Фьюри не может присутствовать и на третьем поединке сына с американцем и вот что по этому поводу он сказал The Sun: «Это мое личное дело, это был мой собственный выбор, я мог уйти, но вместо этого я решил нарушить правила. Я плачу за это и буду продолжать платить за это, но это зависит от меня. Я проповедую всем своим сыновьям, как вести себя, и я не практиковал это в тот день. Я позволил своему гневу и гордости встать на пути тому, кто я есть, и совершил самую большую ошибку. Но я все еще жив, вокруг меня прекрасные люди, и я могу смотреть бой по телевизору. Так кто я такой, чтобы жаловаться, что я не возле ринга?» Джон Фьюри поделился ожиданиями от предстоящего поединка Тайсона Фьюри с Деонтеем Уайлдером.

Рене Тер Велде