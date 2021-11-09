Джон Фьюри: «Тайсон может избить Уайта и Усика за одну ночь»

Тайсон Фьюри / Фото: Top Rank

Отец чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Джон Фьюри в интервью Youtube каналу BT Sport Boxing сообщил, что обладатель титулов WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) не способен что-то противопоставить «Цыганскому королю»:



Крузеры не побеждают двухметровых гигантов, 127-килограммовых машин для убийства, не так ли? Может быть только в мечтах. Никто не может избить Тайсона. И мой сын из разу в раз доказывает, что я прав.