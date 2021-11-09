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Джон Фьюри: «Тайсон может избить Уайта и Усика за одну ночь»

Отец «Цыганского короля» считает, что его сыну не ровни
Бокс Профессиональный бокс
21:26
Джон Фьюри: «Тайсон может избить Уайта и Усика за одну ночь»
Тайсон Фьюри / Фото: Top Rank

Отец чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Джон Фьюри в интервью Youtube каналу BT Sport Boxing сообщил, что обладатель титулов WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) не способен что-то противопоставить «Цыганскому королю»:

Никто не ровня Тайсону. Представьте, если он проведет нормальный тренировочный лагерь, будет в порядке ментально и физически. Я поставлю свои деньги на него против любого. Он может избить Уайта и Усика за одну ночь. Легко бы сделал ставку на это.

Крузеры не побеждают двухметровых гигантов, 127-килограммовых машин для убийства, не так ли? Может быть только в мечтах. Никто не может избить Тайсона. И мой сын из разу в раз доказывает, что я прав.

Напомним, что реванш украинца и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) вряд ли пройдет в Украине.

Олег Шумейко-младший
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Александр Усик Диллиан Уайт Тайсон Фьюри

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