Что готовит август? Спенс – Пакьяо, Джейк Пол и возвращение Ригондо
Джон Касимеро – Гильярмо Ригондо. Онлайн трансляция
Главные момент поединка на XSPORT.ua
01:15
15 августа в американском Карсоне состоится бой чемпиона мира по версиям WBO в легчайшем весе (до 53,5 кг) филиппинца Джона Риэля Касимеро (30-4, 21 KO) и легендарного 40-летнего кубинца Гильермо Ригондо (20-1, 13 КО), у которого регулярный титул WBA.
Отметим, что Ригондо сейчас ведет серию из трех побед. Последнее поражение кубинца датировано декабрем 2017 года в бою с Василием Ломаченко.
Касимеро ведет серию из шести побед подряд, а самым его значимым успехом был технический нокаут в поединке с Золтани Тете.
Онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Начало – 6:00.
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