Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Джон Касимеро – Гильярмо Ригондо. Онлайн трансляция

Главные момент поединка на XSPORT.ua

Бокс Профессиональный бокс
01:15
Джон Касимеро – Гильярмо Ригондо. Онлайн трансляция

15 августа в американском Карсоне состоится бой чемпиона мира по версиям WBO в легчайшем весе (до 53,5 кг) филиппинца Джона Риэля Касимеро (30-4, 21 KO) и легендарного 40-летнего кубинца Гильермо Ригондо (20-1, 13 КО), у которого регулярный титул WBA.

Отметим, что Ригондо сейчас ведет серию из трех побед. Последнее поражение кубинца датировано декабрем 2017 года в бою с Василием Ломаченко.

Касимеро ведет серию из шести побед подряд, а самым его значимым успехом был технический нокаут в поединке с Золтани Тете.

Онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Начало – 6:00.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Гильермо Ригондо

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Ригондо: «Не удивляйтесь, если я нокаутирую Касимеро»
Ригондо: «Не удивляйтесь, если я нокаутирую Касимеро»
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 09:41

Новости: Бокс

Эгис Каваляускас – Вёрджил Ортис. Онлайн трансляция
Эгис Каваляускас – Вёрджил Ортис. Онлайн трансляция
Профессиональный бокс
01:18
Джон Касимеро – Гильярмо Ригондо. Онлайн трансляция
Джон Касимеро – Гильярмо Ригондо. Онлайн трансляция
Профессиональный бокс
01:15
Специалист рассказал, как Усик может легко перебоксировать Джошуа
Специалист рассказал, как Усик может легко перебоксировать Джошуа
Профессиональный бокс
10 августа 23:06
Двое украинцев проведут бои в андеркарте поединка Усик – Джошуа
Двое украинцев проведут бои в андеркарте поединка Усик – Джошуа
Профессиональный бокс
10 августа 21:58
В Киеве открылся офис WBC
В Киеве открылся офис WBC
Профессиональный бокс
10 августа 21:30
Красюк не заинтересован в поединке Беринчика и Редкача
Красюк не заинтересован в поединке Беринчика и Редкача
Профессиональный бокс
10 августа 18:50
Новорожденная дочь Фьюри переведена в реанимацию
Новорожденная дочь Фьюри переведена в реанимацию
Профессиональный бокс
10 августа 18:37
Прогрейс готов к бою с Гарсией, но многое зависит от Канело
Прогрейс готов к бою с Гарсией, но многое зависит от Канело
Профессиональный бокс
10 августа 16:46
Авторитетный судья AIBA раскритиковал работу рефери в поединке Хижняка в финале Токио-2020
Авторитетный судья AIBA раскритиковал работу рефери в поединке Хижняка в финале Токио-2020
Аматорский бокс
10 августа 16:27
Все новости

Популярные новости

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
27
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
7
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
26
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
5 августа 15:32
4
Инсайдер: «Появился новый интригующий вариант для Ломаченко на 11 декабря»
Инсайдер: «Появился новый интригующий вариант для Ломаченко на 11 декабря»
Бокс Профессиональный бокс
4 августа 09:20
3
Все новости