Джон Касимеро – Гильярмо Ригондо. Онлайн трансляция

Главные момент поединка на XSPORT.ua





15 августа в американском Карсоне состоится бой чемпиона мира по версиям WBO в легчайшем весе (до 53,5 кг) филиппинца Джона Риэля Касимеро (30-4, 21 KO) и легендарного 40-летнего кубинца Гильермо Ригондо (20-1, 13 КО), у которого регулярный титул WBA.



Отметим, что Ригондо сейчас ведет серию из трех побед. Последнее поражение кубинца датировано декабрем 2017 года в бою с Василием Ломаченко.

Касимеро ведет серию из шести побед подряд, а самым его значимым успехом был технический нокаут в поединке с Золтани Тете.

Онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Начало – 6:00.