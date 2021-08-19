Джонсон в сентябре вернется на ринг

Соперником британца станет хорват Николич

Каллум Джонсон / фото - boxingscene.com

Британский экс-претендент на титул в полутяжелом весе (до 79.4 кг) Каллум Джонсон (19-1-0, 14 KO) вернется на ринг 11-го сентября в рамках шоу от промоутера Фрэнка Уоррена, которое состоится на арене Copper Box в Лондоне, Великобритания.

Соперником 35-летнего бойца станет 32-летний хорват Марко Николич (27-1-0, 12 KO). Боец выступает с 2013 года и в своем последнем бою в апреле проиграл техническим нокаутом россиянину Сергею Горохову (11-3-2, 7 KO).

Джонсон же, так же в апреле, забил во втором раунде боснийца Эмиля Маркича (32-3-0, 23 KO), прервав двухгодичный простой.