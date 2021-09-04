Джош Уоррингтон vs Маурисио Лара. Онлайн трансляция

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Маурисио Лара vs Джош Уоррингтон

4 сентября в Лидсе британец Джош Уоррингтон (30-1, 7 KO) проведет реванш против мексиканца Маурисио Лары (22-2, 16 KO).



В начале 2021 года эти парни встретились в бою, где Уоррингтон был очень большим фаворитом. Однако малоизвестный мексиканец смог его уверенно перебить и затем нокаутировать в девятом раунде.

Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Примерное начало боя – 22:00.