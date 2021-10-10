«Русская кувалда» рассказал, какую опасность Уайлдер представляет для Усика
Джошуа активировал опцию реванша с Усиком
Второй поединок супертяжей планируется на начало весны
07:28
Усик и Джошуа / Фото: Getty Images
Промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) Эдди Хирн в эфире DAZN заявил, что его подопечный активировал прописанный в контракте пункт о реванше с обладателем титулов WBO/WBA/IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO):
Джошуа снова в игре. Он уже тренируется, и сегодня мы официально инициировали бой-реванш с Усиком. Думаю, он пройдет в начале следующей весны.
Надеюсь, Джошуа станет трехкратным чемпионом мира. Скоро мы встретимся с K2, чтобы обсудить возможные даты. Вероятно, поединок пройдет в марте.
Напомним, что украинец после триумфальной победы над британцем отправился на отдых в Грузию.