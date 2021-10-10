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Джошуа активировал опцию реванша с Усиком

Второй поединок супертяжей планируется на начало весны
Бокс Профессиональный бокс
07:28
Джошуа активировал опцию реванша с Усиком
Усик и Джошуа / Фото: Getty Images

Промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) Эдди Хирн в эфире DAZN заявил, что его подопечный активировал прописанный в контракте пункт о реванше с обладателем титулов WBO/WBA/IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO):

Джошуа снова в игре. Он уже тренируется, и сегодня мы официально инициировали бой-реванш с Усиком. Думаю, он пройдет в начале следующей весны.

Надеюсь, Джошуа станет трехкратным чемпионом мира. Скоро мы встретимся с K2, чтобы обсудить возможные даты. Вероятно, поединок пройдет в марте.

Напомним, что украинец после триумфальной победы над британцем отправился на отдых в Грузию.

Олег Шумейко-младший
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Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик Эдди Хирн

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