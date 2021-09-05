Джошуа, берегись! Усик поджидает Энтони в темной подворотне

До титульного боя «королевского» дивизиона осталось три недели

Фото: Sky Sports

До мегафайта супертяжелого веса осталось три недели – Александр Усик (18-0, 13 KO) и обладатель титулов WBO/WBA/IBF/IBO в «королевском» дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) сойдутся в ринге 25 сентября в Лондоне, Великобритания.



Украинец на фото предстал в устрашающем виде – в его глазах нет страха, а лишь целеустремленность и желание забрать четыре пояса супертяжелого веса себе:

Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог.