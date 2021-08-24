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Джошуа: «Будет глупо, если я выйду на бой с Усиком с большими мышцами, жаждущими кислорода»

AJ не будет набирать мышечную массу перед поединком с украинцем
Бокс Профессиональный бокс
11:35
Джошуа: «Будет глупо, если я выйду на бой с Усиком с большими мышцами, жаждущими кислорода»
Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в интервью Sky Sports заверил, что не будет набирать мышечную массу перед боем с Александром Усиком (18-0, 13 KO), который состоится 25 сентября.

«Я слежу за своим весом, но не пытаюсь его сделать, потому что я супертяжеловес. Я вношу коррективы в свои тренировки, набираюсь много опыта. Я на протяжении многих лет дерусь с хорошими бойцами, изучаю их, узнаю информацию про их тренировочные лагеря. Я понял, как набирать кондиции для конкретных поединков.

В этом бою я буду подтянутым. Я дерусь против парня, который является 12-раундовым бойцом. Так что будет глупо, если я выйду с большими мышцами, жаждущими кислорода. Я тренируюсь в этом лагере так, будто мне предстоит 15-раундовый бой.

Я подойду к поединку в хороших кондициях. Это ключ к победе. Что происходит, когда я тренируюсь таким образом? Мое тело адаптируется и приобретает свою естественную форму».

Также Джошуа заявил, что перед поединком с Александром Усиком усиленно подготавливает не только свое тело, но и разум.

Рене Тер Велде
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Александр Усик - Энтони Джошуа

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