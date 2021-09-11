Джошуа: «Для меня Усик – второй лучший соперник после Фьюри»

Лидер хэвивейта готов подарить боксерскому миру хороший вечер 25 сентября



Энтони Джошуа / Фото - eurosport

«Боб Арум и команда Фьюри кормили нас информацией о том, что они готовы драться, что все в порядке. Поэтому мы начали искать самую большую выплату от организаторов, оптимальное место проведения боя во время пандемии. Мы действительно все согласовали. Отец Фьюри дал хорошее развернутое интервью, в котором раскрыл эту тему. Мы были близки к бою, мы были готовы драться, но, возможно, команда Тайсона не проинформировала его о той ситуации, в которой он оказался. Поскольку мы были готовы провести бой, это давало нам надежду. Для меня Усик – второй лучший соперник после Фьюри. Так что пусть это будет не Тайсон, но я чувствую, что все равно подарю боксерскому миру хороший вечер бокса 25 сентября».

Чемпион мира WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе(24-1, 22 KO) в интервьюзаявил, что считает(18-0, 13 КО) вторым по уровню бокса после обладателя титула WBC(30-0-1, 21 КО), с которым он не смог выйти в ринг из-за контрактных обязательств «Цыганского короля» перед(42-1-1, 41 КО).Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.