Джошуа: «Думаю открыть фонд по сбору 20 миллионов фунтов, чтобы Фьюри смог откупиться от Уайлдера»

Обладатель титулов WBA/WBO/IBF заявил, что «Цыганский король» больше говорит, чем делает

Энтони Джошуа / Фото: Sky Sports

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) обвинил обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) в мошенничестве.



AJ также в своем Twitter предложил свою помощь в сборе средств, чтобы откупиться от Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) и все же провести поединок за звание абсолютного чемпиона:

Тайсон Фьюри, мир теперь видит, какой ты мошенник. Я подумываю о том, чтобы открыть фонд по сбору 20 миллионов фунтов, возможно таким образом ты сможешь откупиться от Уайлдера. Возможно, после этого я смогу выкурить этого толстого парня с тонкими ногами из Манчестера. Таким тяжеловесам как ты, нужно вести подкаст или что-то в этом роде, потому что они больше говорят, чем сражаются.

Напомним, что арбитражный суд постановил, что «Цыганский король» и «Бронзовый бомбардировщик» должны провести третий поединок до 15 сентября.