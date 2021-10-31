Джошуа: «Если бы я не хотел драться с Уайлдером, Фьюри, Уайтом и Ортисом, то мне не стоило бы даже и говорить о боксе»

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в интервью YouTube-каналу IFL TV отреагировал на мнение, согласно которому он избирателен с точки зрения выбора своих соперников.

Среди парней, о которых говорят, нет никого, с кем бы я не хотел встретиться. Потому что если бы я не хотел, то мне не стоило бы и говорить о боксе.

Это та вещь, которую нужно понять независимо от того, нравится ли вам мой стиль или нет – я готов драться со всеми на их пике».