Украинский тяж: «Боялся, что Усик пропустит с Джошуа, потому что каждый удар может стать последним»
Джошуа: «Если бы я не хотел драться с Уайлдером, Фьюри, Уайтом и Ортисом, то мне не стоило бы даже и говорить о боксе»
Британец отреагировал на критику
13:00
Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com
Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в интервью YouTube-каналу IFL TV отреагировал на мнение, согласно которому он избирателен с точки зрения выбора своих соперников.
«Болельщики могут этого не понимать, но я со всем желанием готов подраться с Уайлдером, Фьюри, Диллианом Уайтом и Ортисом.
Среди парней, о которых говорят, нет никого, с кем бы я не хотел встретиться. Потому что если бы я не хотел, то мне не стоило бы и говорить о боксе.
Это та вещь, которую нужно понять независимо от того, нравится ли вам мой стиль или нет – я готов драться со всеми на их пике».
Энтони Джошуа высказался о карьерных перспективах Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO).